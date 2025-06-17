В Пхеньяне начались переговоры Шойгу с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в Пхеньяне проводит встречу с председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"В Пхеньяне начались переговоры секретаря СБ РФ С. Шойгу с председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник Шойгу прибыл по поручению президента РФ Владимира Путина в КНДР.

Прошлый визит Шойгу в КНДР состоялся 4 июня. На встрече секретарь Совета безопасности РФ и лидер КНДР обсудили развитие двусторонних отношений, ситуацию вокруг Украины, а также отдельные пункты Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

28 мая Шойгу в Москве на встрече с министром госбезопасности Северной Кореи Ли Чхан Дэ заявил, что оценивает как подвиг действия военных КНДР, которые совместно с российскими силами освобождали территорию Курской области от ВСУ.

Между РФ и КНДР действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года. Россия и КНДР ратифицировали его в ноябре.