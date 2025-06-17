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Шойгу заявил о постоянной корректировке договора о стратегическом партнерстве с КНДР

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что интенсивность переговоров Москвы и Пхеньяна связана с корректировкой Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между странами.

"Тот темп, который взят при реализации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, он требует постоянного внимания и корректировки, и принятия решения на всех уровнях", - сказал Шойгу журналистам во вторник.

"В первую очередь она (интенсивность - ИФ) связана с реализацией соглашения, которое было подписано фактически год назад. Договор о всеобъемлющем партнерстве, который реализуется не только на документах, но и на практических делах", - отметил Шойгу.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ Шойгу отметил, что данный документ придал "мощный импульс" сотрудничеству между странами во всех сферах.

Ранее во вторник Шойгу прибыл по поручению президента РФ Владимира Путина в КНДР, где провел переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

Прошлый визит Шойгу в КНДР состоялся 4 июня. На встрече секретарь Совбеза РФ и лидер КНДР обсудили развитие двусторонних отношений, ситуацию вокруг Украины, а также отдельные пункты Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

Между РФ и КНДР действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года. Россия и КНДР ратифицировали его в ноябре.

Сергей Шойгу КНДР
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