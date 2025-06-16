Трамп заявил, что Израиль и Иран для достижения соглашения должны "довести спор до конца"
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что для достижения соглашения об урегулировании конфликта между Израилем и Ираном странам надо дать "довести спор до конца".
"Я надеюсь, что соглашение будет достигнуто. Думаю, время пришло, посмотрим, как будет, но иногда для этого нужно довести спор до конца", - заявил Трамп журналисту, направляясь в Канаду на саммит G7.
Американский лидер отметил, что США "очень хорошо ладят" с Ираном.
Однако Трамп отказался сообщить, просил ли он Израиль приостановить удары по Ирану.
Ранее Трамп уже выражал уверенность в том, что в скором времени Иран и Израиль смогут заключить соглашение об урегулирования конфликта.
"Скоро между Израилем и Ираном настанет мир", - написал Трамп в воскресенье в соцсети Truth Social.
В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжился в субботу и воскресенье.