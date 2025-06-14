Оман сообщил об отмене ирано-американских переговоров по атому

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Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Планировавшиеся на воскресенье переговоры по иранской ядерной программе между США и Ираном в Омане не состоятся, сообщил в субботу глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

"Запланированные на воскресенье в Маскате переговоры между Ираном и США не состоятся", - написал он в социальной сети X.

При этом аль-Бусаиди подчеркн‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ул, что, по его мнению, дипломатия и диалог являются единственным путем к долговременному решению ядерной проблемы Ирана.

Ранее агентство "Тасним" сообщило, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в телефонном разговоре с главой дипломатии ЕС Каей Каллас об отсутствии смысла продолжать непрямые переговоры Ирана и США из-за атак Израиля.