В "Ташире" заверили, что ситуация вокруг главы компании не несет рисков для бизнеса в РФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг президента "Ташира" Самвела Карапетяна, которого в Армении обвинили в публичных призывах к захвату власти, не несет рисков для бизнеса в России, сообщили в пресс-службе группы компаний.

"Никаких рисков для бизнеса (в России - ИФ) нет, работаем в прежнем режиме", - прокомментировала "Интерфаксу" глава пресс-службы группы компаний "Ташир" Зара Аджемян.

Также в пресс-службе заявили, что "выдвинутые обвинения Самвелу Карапетяну в якобы публичных призывах к захвату власти не имеют под собой ни юридической, ни фактической основы, и являются очевидной попыткой давления" и добавили, что "его слова и действия направлены исключительно на мирное отстаивание прав граждан и свободы вероисповедания".

Ранее адвокат российского предпринимателя армянского происхождения сообщил, что Следственный комитет Армении направил в суд ходатайство об аресте Карапетяна. В среду бизнесмен был доставлен в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД республики. До этого дом Карапетяна в Ереване был окружен правоохранителями после его высказываний в поддержку Армянской Апостольской Церкви. Премьер Армении Никол Пашинян также сказал о необходимости национализировать компанию "Электрические сети Армении", которая принадлежит ГК "Ташир".

Основанная в 1999 году Самвелом Карапетяном российская диверсифицированная промышленно-строительная группа "Ташир" имеет в своем составе порядка 200 компаний и предприятий, действующих в различных отраслях экономики. В том числе в сферах ритейла и ресторанного бизнеса, индустрии развлечений и других. География ее деятельности охватывает 51 город РФ и ближнего зарубежья. Головной офис располагается в Москве.