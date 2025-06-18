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ЦАХАЛ атаковал иранские заводы по производству ракет, центрифуг для обогащения урана

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Израильские ВВС в ходе масштабной ночной операции нанесли удары в районе Тегерана по заводам по производству баллистических ракет, систем ПВО и центрифуг по обогащению урана, передает в среду The Jerusalem Post.

"Более 50 истребителей приняли участие в ударах примерно по 20 целям, используя данные от Управления военной разведки Израиля. Большинство из атакованных объектов - заводы по производству компонентов и материалов для баллистических ракет, которыми иранский режим ранее атаковал Израиль. Также под удары попали предприятия по производству зенитных систем", - сообщает издание.

Также в ЦАХАЛ утверждают, что нанесли удар по объекту, используемому для производства центрифуг, которые, по словам израильских военных, предназначались для ускоренного обогащения урана с целью разработки ядерного оружия.

Перед ударом ЦАХАЛ выпустила предупреждение для жителей Тегерана, попросив их покинуть 18-й округ иранской столицы.

По данным издания, в минувшую ночь Иран выпустил по Израилю около 30 ракет. Сообщалось, что ракеты запускали в две волны.

Хроника 13 – 18 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Израиль Иран
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