Иран обвинил гендиректора МАГАТЭ в невыполнении обязательств

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами обвинил гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в невыполнении своих обязательств в отношении иранской ядерной программы, что послужило на пользу Израилю.

"Промедление, допущенное Гросси, подготовило почву для достижения израильским режимом своих незаконных целей", - приводит агентство ИРНА слова Эслами.

По мнению главы ОАЭИ, "Гросси нарушил обязательства по иранской программе мирного атома".

Эслами подчеркнул, что "разрушительная роль гендиректора МАГАТЭ в отношении Ирана войдет в историю".

Ранее в среду иранское агентство "Мехр" сообщало, что Эслами заявил о хорошем состоянии иранских ядерных объектов.

В МАГАТЭ, в свою очередь, сообщили о повреждениях двух объектов по производству центрифуг по обогащению урана в Иране в ходе израильских ударов в Тегеране и Карадже.

Оба объекта ранее находились под наблюдением МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий от 2015 года.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.