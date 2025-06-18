Трамп не исключил как нанесение ударов по Ирану, так и иные варианты решения проблемы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что может как присоединиться к израильским ударам по иранским ядерным объектам, так и выбрать иной путь решения проблемы.

"Вы не знаете, что я буду делать. Может быть, я сделаю это, а может быть - нет", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли США наносить удары по иранским ядерным объектам.

При этом на вопрос журналиста, есть ли еще время для мирного решения иранского кризиса, Трамп заявил, что "никогда не поздно".

Он отметил, что ситуация станет более ясной в ближайшее время.

"Следующая неделя будет очень важной. А может потребуется меньше времени", - сказал Трамп, говоря об израильской операции против Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.



