В Израиле сообщили об ударе по недействующему ядерному реактору в иранском Араке

Также атаке подвергся ядерный объект в Натанзе

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на четверг нанесла авиаудары по ряду иранских ядерных объектов, в частности, по неработающему реактору в Араке, говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

"Удару подвергся ядерный реактор в Иране близ Арака, в том числе активная зона ядерного реактора, которая является ключевой составляющей в производстве плутония", - сообщает ЦАХАЛ.

Израильские силы также отчитались об ударе по ядерному центру в Натанзе. В ЦАХАЛ отметили, что атаковали здесь объект по разработке ядерного оружия.

В ЦАХАЛ отмечают, что за ночь 40 истребителей благодаря информации от Управления военной разведки Израиля (АМАН) поразили десятки целей в Тегеране и в ряде других иранских районов.

Среди прочего Израиль атаковал иранские батареи ПВО, склад с ракетами класса "поверхность-поверхность", радиолокационные станции и оружейные предприятия: заводы по производству сырья, места производства систем ПВО и ракет, говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Возле города Арак расположен тяжеловодный ядерный реактор IR-40, строительство которого началось в начале 2000-х гг. В Иране заявляли, что после завершения строительства он должен был служить только научным целям, использоваться для потребностей медицины и сельского хозяйства; однако в отработанном топливе с реактора мог содержаться плутоний, подходящий для сборки ядерной бомбы. По Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Иран согласился внести изменения в конструкцию реактора, чтобы с его помощью нельзя было получать крупные объемы оружейного плутония. Ранее Тегеран уведомлял МАГАТЭ, что реактор должен был заработать в 2026 году. Кроме него, около города Арак находится завод по производству тяжелой воды.

В Натанзе расположен крупнейший центр по обогащению урана в Иране, он включает в себя два завода: опытный и промышленный. Этот центр частично размещён под землёй. Ранее он подвергся ударам Израиля, которые привели к разрушениям наземных построек. По данным МАГАТЭ, также повреждения мог получить подземный зал с центрифугами для обогащения урана.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.