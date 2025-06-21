В Иране заявили, что сократили пуски ракет по Израилю лишь из-за смены тактики

Пуски ракет со стороны Ирана Фото: Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Иран снизил количество запускаемых по Израилю ракет не из-за сокращения своих арсеналов, а из-за изменения подхода к использованию таких вооружений, передает в субботу CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя иранских властей.

"Он заявил, что Иран изменил подход, перейдя от количества к качеству. Вместо запуска большого количества ракет, по его словам, Иран использует более современные высокоточные ракеты против важных военных центров и центров обеспечения безопасности", - передает телеканал.

Собеседник утверждает, что иранские ракеты легко проходят сквозь израильскую ПРО, обеспечиваемую батарей противоракетной обороны THAAD, зенитными ракетными комплексами Patriot, противоракетными комплексами "Хец-3" и "Хец-2", системой "Праща Давида", системой ПРО "Железный купол".

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не раз сообщала о поражении пусковых установок ракет и ракетных хранилищ на территории Ирана.

Накануне The Jerusalem Post приводило слова начальника Генштаба ЦАХАЛ, генерал-лейтенанта Эяля Замира, что ракетная программа Ирана стала одной из причин израильских превентивных ударов по этой стране.

"Когда мы начали эту кампанию, Иран владел примерно 2,5 тыс. ракет класса "земля-земля", и быстро их производил. По подсчетам, в течение двух лет он имел бы около 8 тыс. ракет", - сказал Замир.

"Комбинация угроз - от ядерной программы до серьезной огневой мощи, ракетных систем - заставила нас пойти на упреждающий удар", - добавил он.