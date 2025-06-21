Поиск

В Иране заявили, что сократили пуски ракет по Израилю лишь из-за смены тактики

В Иране заявили, что сократили пуски ракет по Израилю лишь из-за смены тактики
Пуски ракет со стороны Ирана
Фото: Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Иран снизил количество запускаемых по Израилю ракет не из-за сокращения своих арсеналов, а из-за изменения подхода к использованию таких вооружений, передает в субботу CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя иранских властей.

"Он заявил, что Иран изменил подход, перейдя от количества к качеству. Вместо запуска большого количества ракет, по его словам, Иран использует более современные высокоточные ракеты против важных военных центров и центров обеспечения безопасности", - передает телеканал.

Собеседник утверждает, что иранские ракеты легко проходят сквозь израильскую ПРО, обеспечиваемую батарей противоракетной обороны THAAD, зенитными ракетными комплексами Patriot, противоракетными комплексами "Хец-3" и "Хец-2", системой "Праща Давида", системой ПРО "Железный купол".

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не раз сообщала о поражении пусковых установок ракет и ракетных хранилищ на территории Ирана.

Накануне The Jerusalem Post приводило слова начальника Генштаба ЦАХАЛ, генерал-лейтенанта Эяля Замира, что ракетная программа Ирана стала одной из причин израильских превентивных ударов по этой стране.

"Когда мы начали эту кампанию, Иран владел примерно 2,5 тыс. ракет класса "земля-земля", и быстро их производил. По подсчетам, в течение двух лет он имел бы около 8 тыс. ракет", - сказал Замир.

"Комбинация угроз - от ядерной программы до серьезной огневой мощи, ракетных систем - заставила нас пойти на упреждающий удар", - добавил он.

Обмен ударами между Израилем и Ираном

11
Последствия удара по зданиям вблизи площади Нобонад в Тегеране. В Армии обороны Израиля заявили об "упреждающей, точной, комбинированной" атаке, призванной остановить создание Ираном атомной бомбы.Вид из жилого дома в Тегеране. По сообщениям израильской стороны, после атак погибли многие командиры Корпуса стражей исламской революции. В их числе командующий КСИР генерал Хосейн Салами.Последствия ударов по Тегерану. С начала операции "Восставший лев" армия обороны Израиля поразила 720 объектов военной инфраструктуры Ирана и более 170 других целей. Спутники зафиксировали разрушения на иранском ядерном объекте в Фордо. Ранее поступали сообщения о том, что повреждены иранские ядерные объекты в Натанзе и Исфахане.Разрушенные жилые дома в Тегеране. Минздрав Ирана заявил, что с начала атак Израиля погибли более 220 человек.Красный «флаг мести», поднят на куполе мечети Джамакаран в городе Ком в Иране после израильской атаки на странуВ ответ на атаки Иран запустил несколько сотен ракет по Израилю. По данным на 16 июня, Иран запустил уже около 350 баллистических ракет в сторону Израиля. За время обострения в результате ракетных ударов в Израиле погибли 24 человека.Удары Ирана по израильскому городу Неброн. Израиль призвал США присоединиться к ударам по Ирану.Взрыв после попадания ракеты в городе Тель-Авив. В Корпусе стражей Исламской революции предупредили, что готовы проводить&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8203;&#8203;&#8204;&#8203;&#8204;&#8204;&#8203;&#8205;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8203;&#8203;&#8204;&#8204;&#8203;&#8203;&#8204;&#8205;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8203;&#8203;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8203;&#8205;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8204;&#8204;&#8204;&#8205;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8203;&#8203;&#8203;&#8204;&#8203;&#8204;&#8205;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8203;&#8203;&#8203;&#8204;&#8203;&#8204;&#8205;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8203;&#8203;&#8204;&#8203;&#8204;&#8204;&#8203;&#8205;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8203;&#8203;&#8204;&#8204;&#8203;&#8203;&#8204;&#8205;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8203;&#8203;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8203;&#8205;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8204;&#8204;&#8204;&#8205;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8203;&#8204;&#8203;&#8203;&#8204;&#8203;&#8205;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8203;&#8203;&#8203;&#8204;&#8204;&#8203;&#8203;&#8205;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8203;&#8203;&#8203;&#8204;&#8203;&#8203;&#8204;&#8205;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8203;&#8204;&#8203;&#8203;&#8203;&#8204;&#8205;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8203;&#8203;&#8204;&#8203;&#8203;&#8204;&#8204;&#8205;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8203;&#8203;&#8204;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8205;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8203;&#8203;&#8203;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8205;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8203;&#8203;&#8203;&#8204;&#8203;&#8204;&#8203;&#8205;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8203;&#8203;&#8204;&#8203;&#8204;&#8203;&#8203;&#8205;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8203;&#8203;&#8204;&#8203;&#8204;&#8204;&#8204;&#8205;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8203;&#8203;&#8204;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8205;&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;&#8203;&#8203;&#8203;&#8204;&#8203;&#8203;&#8204; "более жесткие и масштабные атаки", если Израиль не прекратит авиаудары по Ирану.Последствия ударов Ирана по городу Тель-Авив в ИзраилеПоследствия ударов по городу Бат Ям в городском округе Тель-Авив в Израиле. Трамп заявил, что Израиль и Иран для достижения соглашения должны "довести спор до конца".Город Рамат-Ган после ударов Ирана. В Иране заявили об использовании новой баллистической ракеты при ударах по Израилю и о "новых методах", которые заставили ПВО Израиля атаковать друг друга.
Последствия удара по зданиям вблизи площади Нобонад в Тегеране. В Армии обороны Израиля заявили об "упреждающей, точной, комбинированной" атаке, призванной остановить создание Ираном атомной бомбы.
Хроника 13 – 21 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Глава Минобороны Израиля заявил о ликвидации связанного с ХАМАС командира КСИР

Что случилось этой ночью: суббота, 21 июня

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Глава МИД Ирана сомневается, можно ли доверять США на переговорах

Глава МИД Ирана сомневается, можно ли доверять США на переговорах
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль начал очередную серию ударов по Ирану

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Иране заявили, что не будут вести переговоры ни с кем, пока Израиль не прекратит атаки

Что произошло за день: пятница, 20 июня

Meta представила новые ИИ-очки

Meta представила новые ИИ-очки

Иран объявил о запуске беспилотников и ракет по Израилю

Путин оценил глубину буферной зоны в Сумской области в 10-12 км

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Россия представила Ирану, Израилю и США свое видение урегулирования конфликта

Россия представила Ирану, Израилю и США свое видение урегулирования конфликта
Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана268 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6589 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе427 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });