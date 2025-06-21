В ОАЭ заявили, что затягивание конфликта Ирана и Израиля грозит проблемами всему Ближнему Востоку

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Конфликт Ирана и Израиля нужно урегулировать как можно скорее, в случае его длительного характера Ближний Восток столкнется с большими проблемами, заявил дипломатический советник президента ОАЭ доктор Мухаммед Анвар Гаргаш.

"Чем дольше тянется война, тем опаснее она становится. Я думаю, любая затяжная конфронтация или война между Израилем и Ираном принесет лишь очень сложное наследие", - приводит Al Arabiya его слова журналистам.

Мухаммед Анвар Гаргаш отметил, что, по мнению властей ОАЭ, возврат к переговорам все еще возможен.

Также он сказал, что конфликт Ирана и Израиля бросил вызов планам стран Персидского залива по созданию регионального порядка, который обеспечил бы процветание. Гаргаш отметил, что боевые действия задерживают такие инициативы в ОАЭ и по всему региону.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ Иран начал наносить удары по израильской территории.