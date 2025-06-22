Поиск

Президент США намерен выступить с обращением к нации в связи с нанесением ударов по Ирану

Президент США намерен выступить с обращением к нации в связи с нанесением ударов по Ирану
Фото: Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил, что планирует выступить с обращением к нации в субботу в 22:00 по времени Вашингтона (05:00 по Москве воскресенья).

"Я выступлю в Белом доме с обращением к нации, посвященном нашей очень успешной военной операции в Иране", - написал он в соцсети Truth Social.

"Это исторический момент для Соединенных Штатов Америки, Израиля и всего мира. Теперь Иран должен согласиться прекратить эту войну", - добавил он.

Ранее Трамп сообщил о нанесении ударов по ядерным объектам Ирана.

"Мы провели очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране - Фордо, Натанз, Исфахан. Все наши самолеты покинули иранское воздушное пространство", - сообщил американский президент.

К посту о своем предстоящем обращении к нации Трамп также прикрепил сообщение из соцсетей: "С Фордо покончено".

Дональд Трамп Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США заранее уведомили Израиль о планах нанесения ударов по ядерным объектам Ирана

Трамп сообщил об авиаударах США по трем иранским ядерным объектам

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский вышел на свободу

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Хуситы пригрозили возобновить обстрелы кораблей США

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

МАГАТЭ сообщило об ударе Израиля по производству урановых центрифуг в Иране

Американский дипломат сообщил об освобождении 14 заключенных в Белоруссии

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Макрон обещал ускорить переговоры европейцев с Ираном

Макрон обещал ускорить переговоры европейцев с Ираном
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

ЦАХАЛ заявил, что израильская авиация атакует военные цели на юго-западе Ирана

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Иране сообщили о гибели более 400 иранцев от ударов Израиля

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Эрдоган связал атаки Израиля на Иран с активизацией переговоров по ядерной программе

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана279 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6592 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе427 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });