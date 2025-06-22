Президент США намерен выступить с обращением к нации в связи с нанесением ударов по Ирану

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Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил, что планирует выступить с обращением к нации в субботу в 22:00 по времени Вашингтона (05:00 по Москве воскресенья).

"Я выступлю в Белом доме с обращением к нации, посвященном нашей очень успешной военной операции в Иране", - написал он в соцсети Truth Social.

"Это исторический момент для Соединенных Штатов Америки, Израиля и всего мира. Теперь Иран должен согласиться прекратить эту войну", - добавил он.

Ранее Трамп сообщил о нанесении ударов по ядерным объектам Ирана.

"Мы провели очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране - Фордо, Натанз, Исфахан. Все наши самолеты покинули иранское воздушное пространство", - сообщил американский президент.

К посту о своем предстоящем обращении к нации Трамп также прикрепил сообщение из соцсетей: "С Фордо покончено".