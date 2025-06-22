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Пентагон проведет в воскресенье брифинг по итогам операции против Ирана

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС Дэн Кейн в воскресенье проведут брифинг по итогам военной операции против Ирана, сообщил Пентагон.

В миреПри ударах по Ирану США были задействованы шесть бомбардировщиков В-2 и подводные лодкиПри ударах по Ирану США были задействованы шесть бомбардировщиков В-2 и подводные лодкиЧитать подробнее

Ожидается, что на нем будут представлены детали американских ударов по иранским ядерным объектам.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об авиаударах по трем ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанз, Исфахан. По его словам, они полностью уничтожены.

Для нанесения ударов по ядерным объектам Ирана США задействовали шесть бомбардировщиков-невидимок В-2, которые сбросили 12 противобункерных авиабомб на завод по обогащению урана в Фордо, сообщал ранее телеканал CNN. Кроме того, "30 крылатых ракет TLAM было выпущены армейскими подводными лодками по объектам в Натанзе и Исфахане, две ракеты по Натанзу выпустил один из В-2", заявил источник телеканала.

При этом Fox News сообщает, что группа из трех бомбардировщиков B-2A Spirit сбросила шесть противобункерных авиационных бомб GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator - MOP) весом 13,6 тонн на иранский объект по обогащению урана в Фордо, находящийся в горах под 90-метровой толщей скал.

Атомные подводные лодки, находившиеся в 640 км от Ирана, нанесли удар крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане.

Хроника 13 – 22 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Пит Хегсет Дэн Кейн США Иран
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