Пентагон проведет в воскресенье брифинг по итогам операции против Ирана

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС Дэн Кейн в воскресенье проведут брифинг по итогам военной операции против Ирана, сообщил Пентагон.

Ожидается, что на нем будут представлены детали американских ударов по иранским ядерным объектам.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об авиаударах по трем ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанз, Исфахан. По его словам, они полностью уничтожены.

Для нанесения ударов по ядерным объектам Ирана США задействовали шесть бомбардировщиков-невидимок В-2, которые сбросили 12 противобункерных авиабомб на завод по обогащению урана в Фордо, сообщал ранее телеканал CNN. Кроме того, "30 крылатых ракет TLAM было выпущены армейскими подводными лодками по объектам в Натанзе и Исфахане, две ракеты по Натанзу выпустил один из В-2", заявил источник телеканала.

При этом Fox News сообщает, что группа из трех бомбардировщиков B-2A Spirit сбросила шесть противобункерных авиационных бомб GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator - MOP) весом 13,6 тонн на иранский объект по обогащению урана в Фордо, находящийся в горах под 90-метровой толщей скал.

Атомные подводные лодки, находившиеся в 640 км от Ирана, нанесли удар крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане.