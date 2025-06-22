Казахстан призвал к разработке соглашения для недопущения распространения ядерного оружия

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Казахстане считают, что все разногласия, включая ядерную проблематику, должны решаться путем переговоров на основе устава ООН и призывают к скорейшей разработке соглашения с целью недопущения распространения ядерного оружия, заявили в МИД республики.

"В результате последних военных акций США против Ирана происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных в нашей части мира. Казахстан входит в группу прикаспийских стран и развивает с Ираном сотрудничество в различных сферах. Наша страна считает, что все разногласия, включая ядерную проблематику, должны решаться путем переговоров на основе Устава ООН", - говорится в заявление МИД по ситуации на Ближнем Востоке.

"Призываем все заинтересованные страны к скорейшей разработке соглашения с целью недопущения распространения ядерного оружия и обеспечения гарантиями безопасности государств, придерживающихся режима нераспространения под международным контролем", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.