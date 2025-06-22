МАГАТЭ не зафиксировало повышения уровня радиации в районе ядерных объектов Ирана

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило в воскресенье, что после авиаударов США по иранским ядерным объектам не было зафиксировано повышения уровня радиации в подвергшихся бомбардировкам районах.

"МАГАТЭ может подтвердить, что на данный момент сообщений о повышении уровня радиации за пределами объектов не поступало", - говорится в распространенном агентством заявлении.

Агентство обещало "предоставить дополнительные оценки ситуации в Иране по мере поступления дополнительной информации".

Как сообщалось, в ночь на воскресенье США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.