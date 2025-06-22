Поиск

МАГАТЭ не зафиксировало повышения уровня радиации в районе ядерных объектов Ирана

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило в воскресенье, что после авиаударов США по иранским ядерным объектам не было зафиксировано повышения уровня радиации в подвергшихся бомбардировкам районах.

"МАГАТЭ может подтвердить, что на данный момент сообщений о повышении уровня радиации за пределами объектов не поступало", - говорится в распространенном агентством заявлении.

Агентство обещало "предоставить дополнительные оценки ситуации в Иране по мере поступления дополнительной информации".

Как сообщалось, в ночь на воскресенье США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.

МАГАТЭ Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 22 июня

При ударах по Ирану США были задействованы шесть бомбардировщиков В-2 и подводные лодки

При ударах по Ирану США были задействованы шесть бомбардировщиков В-2 и подводные лодки

Трамп пригрозил Ирану дальнейшими ударами

Иранские СМИ сообщают, что объекты, которые подверглись авиаударам США, были заранее эвакуированы

Трамп заявил о полном уничтожении трех ключевых ядерных объектов Ирана

Президент США намерен выступить с обращением к нации в связи с нанесением ударов по Ирану

Президент США намерен выступить с обращением к нации в связи с нанесением ударов по Ирану

США заранее уведомили Израиль о планах нанесения ударов по ядерным объектам Ирана

Трамп сообщил об авиаударах США по трем иранским ядерным объектам

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский вышел на свободу

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Хуситы пригрозили возобновить обстрелы кораблей США

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана281 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6592 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе427 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });