Постпред Ирана при ООН потребовал созыва заседания Совбеза

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Постпред Ирана при ООН Саид Иравани в связи с ударами США по иранским ядерным объектам потребовал созвать экстренное заседание Совета безопасности всемирной организации.

"В связи с серьезными последствиями варварских и преступных действий (...) Исламская Республика Иран требует от Совета безопасности созвать экстренное заседание для незамедлительного рассмотрения данного вопиющего и незаконного акта агрессии", - говорится в письме, направленном дипломатом в адрес генсека ООН и председателя Совбеза.

Он подчеркнул, что агрессия США против суверенитета и территориальной целостности Ирана представляет собой грубое нарушение международного права и устава ООН.

Новость дополняется