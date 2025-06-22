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В Пентагоне довольны тем, как прошли удары по Ирану

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Удары США по иранским ядерным объектам прошли в соответствии с планом и нанесли ущерб, заявил в воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет.

"Удары пришлись туда, куда планировалось, эффект от них - тот, который мы ожидали", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

По словам министра обороны США, Пентагон в настоящее время собирает данные для точной оценки того, насколько серьезный ущерб удалось причинить.

"Если говорить о Фордо, то мы считаем, что смогли добиться уничтожения возможностей (по обогащению ядерного топлива - ИФ)", - добавил Хегсет. Он не стал уточнять, насколько серьезным, по мнению США, может быть ущерб на этом объекте.

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США в ночь на воскресенье нанесли удары по иранским ядерным объектам Натанз, Фордо, а также - по объекту в Исфахане.

Фордо - завод по обогащению топлива, расположен рядом с городом Кум (150 км к югу от Тегерана). Он построен в гористой местности и находится под землей. По оценкам, глубина залегания составляет около 80-100 м. Именно этот ядерный объект считается наиболее защищенным в Иране.

Натанз - крупнейший центр по обогащению урана в Иране, включает в себя два завода: опытный и промышленный. Частично размещен под землей. Подземные объекты защищены бетонным щитом толщиной около 7,6 м.

В иранском городе Исфахан расположен завод по конверсии урана, где концентрат природного урана перерабатывается в гексафторид урана, используемый на следующем этапе обогащения. Помимо этого, в Исфахане находятся исследовательские реакторы и лаборатории, выполняющие задачи в сфере медицины, науки и промышленности.

Хроника 13 – 22 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран США Пентагон Пит Хегсет Фордо Натанз Исфахан
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