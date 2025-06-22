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Глава Пентагона заявил, что США не стремятся спровоцировать смену власти в Иране

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Нанесенные США удары по Ирану были нацелены исключительно на ядерную программу, а не на смену руководства в этой стране, заявил в воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет.

"Эти удары проводились не для того, чтобы спровоцировать смену режима", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Хегсет подчеркнул, что речь шла о "высокоточных ударах" по ядерным центрам Ирана.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам - Фордо, Натанз, Исфахан.

Хроника 13 – 22 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран США Пентагон Пит Хегсет
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