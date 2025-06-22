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КСИР не намерен прекращать обстрелы Израиля

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Иран продолжит ракетные удары по Израилю, сообщает в воскресенье агентство Tasnim со ссылкой на командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

"По словам генерала Пакпура (...), не будет паузы в ответных ударах КСИР", - пишет агентство.

Это заявление прозвучало после ударов, нанесенных США в ночь на воскресенье по трем иранским ядерным объектам. Как сказал глава Пентагона Пит Хегсет, удары по ним прошли в соответствии с планом и нанесли ущерб.

Хроника 13 – 22 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран КСИР Мохаммад Пакпура США Израиль
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