КСИР не намерен прекращать обстрелы Израиля

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Иран продолжит ракетные удары по Израилю, сообщает в воскресенье агентство Tasnim со ссылкой на командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

"По словам генерала Пакпура (...), не будет паузы в ответных ударах КСИР", - пишет агентство.

Это заявление прозвучало после ударов, нанесенных США в ночь на воскресенье по трем иранским ядерным объектам. Как сказал глава Пентагона Пит Хегсет, удары по ним прошли в соответствии с планом и нанесли ущерб.