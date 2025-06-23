Трамп не стал отвергать идею смены власти в Иране

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп допустил возможность смены власти в Иране, если Тегеран не может сделать страну "снова великой".

"Считается неполиткорректным использовать термин "смена режима". Но если нынешний режим не может сделать Иран снова великим, то почему бы и не состояться смене режима?" - написал он в соцсети Truth Social.

В конце публикации Трамп написал лозунг MIGA (Make Iran great again - "Сделаем Иран снова великим"), напоминающий его собственный предвыборный лозунг MAGA (Make America great again -"Сделаем Америку снова великой").

Эта публикация Трампа контрастирует с заявлениями, сделанными ранее в воскресенье членами его администрации. Так, вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио заверили, что недавние удары США по Ирану были нацелены исключительно против его ядерной программы и не преследовали цель смены власти.