Рубио считает, что мир после ударов США по Ирану стал безопаснее

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье заявил, что благодаря ударам Вашингтона по иранским ядерным объектам ситуация в мире в целом стала безопаснее.

"Мир стал безопаснее и стабильнее, чем он был сутки назад", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Глава американского внешнеполитического ведомства также указал, что Тегеран вел "лживые переговоры" с США, пытаясь "играть в игры" с президентом Дональдом Трампом.

По его словам, Иран к моменту удара обогатил уран в объемах, которые могли позволить создать "как минимум девять или десять ядерных бомб". Глава Госдепартамента не уточнил, об обогащенном до какого уровня уране он говорит.

В ночь на воскресенье США нанесли удары по Натанзу, Фордо и Исфахану.