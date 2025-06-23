Рябков заявил, что возможность урегулирования между США и Ираном зависит от Вашингтона

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что возможность возвращения к урегулированию ирано-американских отношений зависит от Вашингтона, всегда нужно давать шанс дипломатии.

"Нужно всегда давать шанс дипломатии и политическим контактам в любой ситуации. Насколько это возможно, с учетом произошедшего, - вопрос прежде всего к США", - заявил он журналистам "на полях" XI Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения", отвечая на вопрос, остается ли окно возможностей для урегулирования отношений между США и Ираном.

"Мы наблюдаем, что с Ираном там пытаются говорить языком ультиматумов, но этот язык не воспринимается ни в Иране, ни в каких других столицах. Поэтому нужно прекращение эскалационной деятельности, и нужна смена риторики. Тогда появятся большие шансы на некий политический консенсус", - подчеркнул Рябков.