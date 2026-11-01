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ФБР заявило, что за кражей более $6 млрд в криптовалюте у Binance стоит Северная Корея

ФБР заявило, что за кражей более $6 млрд в криптовалюте у Binance стоит Северная Корея
Фото: IMAGO/Hanno Bode/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - ФБР заявило, что ответственность за масштабную кибератаку на криптобиржу Binance и хищение свыше $ 6 млрд в криптовалюте несет Северная Корея, сообщает Bloomberg.

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"Хакерская группа TraderTraitor, связанная с КНДР, конвертирует украденные средства преимущественно в криптовалюту Ethereum. Ожидается, что далее активы будут отмываться с помощью сервисов децентрализованных финансов (DeFi) и мгновенных свопов" - цитирует агентство заявление.

В расследовании, помимо ФБР, участвуют также Секретная служба США и подразделение Налоговой службы, ответственное за проведение уголовных расследований.

В пятницу глава Binance Ричард Тэн пообещал, что компания "возместит все убытки, возникшие в результате взлома, за счет средств компании".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон изучает возможную причастность Северной Кореи к хакерской атаке на Binance.

Binance Bloomberg КНДР США ФБР
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