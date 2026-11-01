ФБР заявило, что за кражей более $6 млрд в криптовалюте у Binance стоит Северная Корея
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - ФБР заявило, что ответственность за масштабную кибератаку на криптобиржу Binance и хищение свыше $ 6 млрд в криптовалюте несет Северная Корея, сообщает Bloomberg.
"Хакерская группа TraderTraitor, связанная с КНДР, конвертирует украденные средства преимущественно в криптовалюту Ethereum. Ожидается, что далее активы будут отмываться с помощью сервисов децентрализованных финансов (DeFi) и мгновенных свопов" - цитирует агентство заявление.
В расследовании, помимо ФБР, участвуют также Секретная служба США и подразделение Налоговой службы, ответственное за проведение уголовных расследований.
В пятницу глава Binance Ричард Тэн пообещал, что компания "возместит все убытки, возникшие в результате взлома, за счет средств компании".
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон изучает возможную причастность Северной Кореи к хакерской атаке на Binance.