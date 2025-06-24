Израиль сообщил о запуске ракет из Ирана
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля заявила об обнаружении ракет, выпущенных с территории Ирана.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль", - говорится в сообщении израильских военных в Telegram.
Отмечается, что защитные системы работают для предотвращения угрозы.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что военные действия в отношении Израиля были прекращены в 04:00 вторника по тегеранскому времени (03:30 по Москве).
Он отметил, что если Израиль прекратит атаки не позднее 04:00 (03:30 по Москве), власти Ирана "не намерены продолжать наши ответные действия".
Иранский министр добавил, что "окончательное решение о прекращении наших военных операций будет принято позже".
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.
"Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
По его словам, после этого "война будет считаться завершенной".
Американский лидер уточнил, что первым, уже через шесть часов, прекратит огонь Иран, затем, "на 12-й час" - Израиль, а "к 24-му часу весь мир будет приветствовать официальное прекращение 12-дневной войны".