Ди Вэнс заявил, что Иран не может создать ядерное оружие после ударов США

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Удары США по Ирану разрушили инфраструктуру, необходимую для создания ядерного оружия, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

"Теперь Иран не способен создать ядерное оружие с тем оборудованием, которое у него есть, потому что мы его уничтожили", - сказал Вэнс.

По его словам, Тегеран был близок к созданию ядерного оружия.

"Нашей целью было захоронить уран, и я действительно думаю, что уран захоронен", - заявил американский вице-президент.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по Ирану. Американский президент Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане.