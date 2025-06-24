Поиск

Ди Вэнс заявил, что Иран не может создать ядерное оружие после ударов США

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Удары США по Ирану разрушили инфраструктуру, необходимую для создания ядерного оружия, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

"Теперь Иран не способен создать ядерное оружие с тем оборудованием, которое у него есть, потому что мы его уничтожили", - сказал Вэнс.

По его словам, Тегеран был близок к созданию ядерного оружия.

"Нашей целью было захоронить уран, и я действительно думаю, что уран захоронен", - заявил американский вице-президент.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по Ирану. Американский президент Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Дональд Трамп США Тегеран Иран Джей Ди Вэнс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Иране заявляют, что не получали предложений о прекращении огня

Трамп заявил о договоренности о прекращении огня между Ираном и Израилем

Трамп подтвердил, что Иран заранее сообщил о ракетном ударе

Ирак, ОАЭ и Кувейт закрыли свое воздушное пространство

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

США заранее знали о готовящейся Ираном атаке по базе "Аль-Удейд" в Катаре

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран заранее предупредил Катар о готовящихся ударах

Иран заранее предупредил Катар о готовящихся ударах
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Власти Катара подтвердили перехват иранских ракет

Что произошло за день: понедельник, 23 июня

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иранские СМИ сообщили о запуске Тегераном ракет по базам США в Катаре и Ираке

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран запустил ракеты по американским базам на Ближнем Востоке

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана348 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6599 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе428 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });