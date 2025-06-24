Иран за час до вступления в силу режима прекращения огня запустил ракеты по Израилю

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Иран осуществил в сторону Израиля пять запусков ракет за час до вступления в силу режима прекращения огня, сообщает во вторник агентство Mehr.

"Иран выпустил 20 ракет по оккупированным территориям примерно за час до начала перемирия, атака осуществлялась в пять волн", - говорится в сообщении.

По данным израильских СМИ, в результате ракетного обстрела Ирана был поврежден семиэтажный жилой дом в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Сообщается о пяти погибших и по меньшей мере 20 раненых.

По их данным, по всему Израилю по меньшей мере шесть раз в течение часа срабатывали сирены тревоги.

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по ракетным установкам в Иране.

"ВВС Израиля нанесли удар по ракетным установкам на западе Ирана, готовым к стрельбе по израильской территории", - говорится в сообщении военных в Telegram.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил вступление в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.

"Режим прекращения огня вступил в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!" - написал Трамп в соцсети The Truth Social.

В ночь на вторник он сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

"Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, после этого "война будет считаться завершенной".

Тогда же американский лидер уточнил, что первым, уже через шесть часов, прекратит огонь Иран, затем, "на 12-й час" - Израиль, а "к 24-му часу весь мир будет приветствовать официальное прекращение 12-дневной войны".

Ранее иранский государственный телеканал Press TV объявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем началось.

От властей Израиля сообщений о прекращении огня не поступало.