Иранский телеканал сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Прекращение огня между Ираном и Израилем началось, сообщил иранский государственный телеканал Press TV утром во вторник.

"Прекращение огня с Израилем началось после четырех волн иранских ударов по оккупированным Израилем территориям", - говорится в сообщении телеканала в соцсети X.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром во вторник несколько раз информировала о пусках ракет со стороны Ирана.

По данным израильских СМИ, в результате попадания иранской ракеты в многоквартирный дом в Беэр-Шеве на юге Израиля погибли четыре человека, еще несколько пострадали.

В ночь на вторник президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

"Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, после этого "война будет считаться завершенной".

Тогда же американский лидер уточнил, что первым, уже через шесть часов, прекратит огонь Иран, затем, "на 12-й час" - Израиль, а "к 24-му часу весь мир будет приветствовать официальное прекращение 12-дневной войны".

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что военные действия в отношении Израиля были прекращены в 4:00 вторника (3:30 мск), ранее он заявлял, что "окончательное решение о прекращении наших военных операций будет принято позже".

От властей Израиля сообщений о прекращении огня не поступало.