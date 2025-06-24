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Падение цен на нефть усилилось, Brent теряет более 5%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть усилилось на торгах во вторник и составляет более 5%, Brent торгуется ниже $68 за баррель впервые почти за две недели.

Стоимость августовских фьючерсов на этот сорт на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:55 по Москве составила $67,76 за баррель, что на $3,72 (5,2%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $3,55 (5,18%), до $64,96 за баррель.

В ходе сессии цена Brent опускалась до $67,5 за баррель, WTI - до $64,79 за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник подтвердил, что его страна согласна на прекращение огня.

Такое развитие ситуации снижает опасения трейдеров по поводу возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок.

Накануне котировки упали более чем на 7% после удара Тегерана по военной базе США в Катаре, который был воспринят участниками рынка как "символический" ответ на атаку Вашингтона на ядерные объекты Ирана, отмечает MarketWatch.

Brent WTI Иран США Израиль
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