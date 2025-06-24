Иран опроверг нарушение перемирия с Израилем

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти Ирана называют неправдой заявления израильской стороны о том, что после вступления в силу перемирия они запустили ракеты по израильской территории, сообщают во вторник иранские СМИ.

По их данным, Генштаб ВС Ирана в коротком сообщении заверил, что в последние несколько часов Иран не наносил ударов по Израилю.

Ранее сообщалось, что в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировали запуски ракет с территории Ирана по территории Израиля после вступления в силу режима прекращения огня. Жителям рекомендовали в случае получения сообщения о тревоге укрыться в безопасном месте.

После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские военные дадут "решительный ответ" на эти удары.

В ночь на вторник по московскому времени президент США Дональд Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.

Позже это подтвердил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, отметив, что Израиль достиг своих целей в ходе операции по нанесению ударов по Ирану.