Израиль нанес удары по радару к северу от Тегерана

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела ограниченный по масштабам ответ на удары иранскими ракетами, атаковав только радар, находящийся к северу от Тегерана, сообщает во вторник The Times of Israel.

По его данным, Израиль уменьшил масштаб своего ответа на иранские удары после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер призвал Израиль не нарушать заключенное ранее перемирие с Тегераном.

Ранее израильская сторона сообщала, что Иран запустил ракеты в сторону страны, израильские военные собираются ответить на эти удары.

Иранские военные заявили, что не нарушали перемирие.

В ночь на вторник по московскому времени Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.

Позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране.