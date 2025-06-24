Израиль решил воздержаться от ударов по Ирану

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом решил не наносить новые удары по Ирану, сообщает во вторник канцелярия главы израильского правительства.

"По итогам разговора президента Трампа с премьер-министром Нетаньяху Израиль воздержался от дальнейших атак", - говорится в заявлении канцелярии премьера Израиля.

Ранее израильская сторона сообщала, что Иран уже после вступления в силу режима прекращения огня запустил ракеты в сторону Израиля.

Затем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на удары Ирана атаковала радар недалеко от Тегерана, сообщила канцелярия Нетаньяху.

Иранские военные при этом заявляли, что не нарушали перемирие.

В ночь на вторник по московскому времени Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране.



