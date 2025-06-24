Израиль решил воздержаться от ударов по Ирану
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом решил не наносить новые удары по Ирану, сообщает во вторник канцелярия главы израильского правительства.
"По итогам разговора президента Трампа с премьер-министром Нетаньяху Израиль воздержался от дальнейших атак", - говорится в заявлении канцелярии премьера Израиля.
Ранее израильская сторона сообщала, что Иран уже после вступления в силу режима прекращения огня запустил ракеты в сторону Израиля.
Затем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на удары Ирана атаковала радар недалеко от Тегерана, сообщила канцелярия Нетаньяху.
Иранские военные при этом заявляли, что не нарушали перемирие.
В ночь на вторник по московскому времени Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране.