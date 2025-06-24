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Нетаньяху заявил, что Израилю удалось лишить Иран возможности получить ядерное оружие

Нетаньяху заявил, что Израилю удалось лишить Иран возможности получить ядерное оружие
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Израильский премьер Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что Иран по итогам конфликта с Израилем остался без возможностей разработать ядерное оружие.

"Десятилетиями я обещал, что у Ирана не будет ядерного оружия, и благодаря великолепным операциям наших бойцов мы свели на ноль иранский ядерный проект. Если кто-либо попытается его восстановить, то мы будем действовать с такой же решительностью и мощью, чтобы сорвать такую попытку. Иран ядерным оружием владеть не будет", - приводит Ynet слова Нетаньяху.

По словам премьера, Израиль устранил "две экзистенциальные угрозы" от Ирана в свой адрес - "угрозу уничтожения ядерными бомбами и угрозу уничтожения 20 тыс. баллистических ракет".

Нетаньяху поблагодарил американского президента Дональда Трампа и США за помощь в защите Израиля и устранении "иранской ядерной угрозы". "США присоединились к нам не только в обороне, но в наступлении, и это историческое событие. Такого не происходило раньше", - подчеркнул премьер.

В то же время Нетаньяху напомнил, что перед Израилем по-прежнему стоят задачи - победить группировку ХАМАС и освободить заложников.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, ставя целью уничтожение его ядерной программы. США 22 июня нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о перемирии сторон, позднее его подтвердили Иран и Израиль.

Хроника 13 – 24 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп Израиль Иран США
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