В Тегеране заявили о серьезном повреждении ядерных объектов Ирана

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Иранские ядерные объекты получили серьезные повреждения из-за ударов США и Израиля, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Да, наши ядерные объекты серьезно пострадали", - заявил он телеканалу "Аль-Джазира" в среду.

Подробностей о состоянии объектов, в частности, о Фордо, который считается наиболее защищенным иранским ядерным объектом, не сообщается.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "Иран никогда не восстановит свои ядерные объекты". По его словам, нанесенные в ночь на 22 июня американские удары привели к полному уничтожению иранских ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане.

В ночь на вторник по московскому времени Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране.

Фордо - завод по обогащению ядерного топлива, расположен рядом с городом Кум (150 км к югу от Тегерана). Он построен в гористой местности и находится под землей. По оценкам, глубина залегания составляет около 80-100 м.