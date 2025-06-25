Поиск

В Тегеране заявили о серьезном повреждении ядерных объектов Ирана

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Иранские ядерные объекты получили серьезные повреждения из-за ударов США и Израиля, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Да, наши ядерные объекты серьезно пострадали", - заявил он телеканалу "Аль-Джазира" в среду.

Подробностей о состоянии объектов, в частности, о Фордо, который считается наиболее защищенным иранским ядерным объектом, не сообщается.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "Иран никогда не восстановит свои ядерные объекты". По его словам, нанесенные в ночь на 22 июня американские удары привели к полному уничтожению иранских ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане.

В ночь на вторник по московскому времени Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране.

Фордо - завод по обогащению ядерного топлива, расположен рядом с городом Кум (150 км к югу от Тегерана). Он построен в гористой местности и находится под землей. По оценкам, глубина залегания составляет около 80-100 м.

Хроника 13 – 25 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генсек НАТО пообещал Украине поддержку на пути к вступлению в альянс

В итоговом заявлении саммита НАТО смягчили позицию по России

В итоговом заявлении саммита НАТО смягчили позицию по России

Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Конфликт Израиля и Ирана может придать новый импульс переговорам о "Силе Сибири 2"

Что случилось этой ночью: среда, 25 июня

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп раскритиковал сообщения о том, что удары США не ликвидировали ядерные объекты Ирана

Трамп раскритиковал сообщения о том, что удары США не ликвидировали ядерные объекты Ирана
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В разведке полагают, что удары США не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Нетаньяху заявил, что Израилю удалось лишить Иран возможности получить ядерное оружие

Нетаньяху заявил, что Израилю удалось лишить Иран возможности получить ядерное оружие

Глава Генштаба Израиля заявил, что военная кампания против Ирана еще не окончена

Глава Генштаба Израиля заявил, что военная кампания против Ирана еще не окончена

Что произошло за день: вторник, 24 июня

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана385 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6607 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });