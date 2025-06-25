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Трамп отметил, что ядерная программа Ирана уничтожена

Он не возражает против того, чтобы Иран продавал нефть

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - После ударов США по ядерным объектам Ирана ядерная программа страны уничтожена, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы собрали дополнительную информацию, поговорили с людьми, которые видели место событий. Это место уничтожено, мы считаем, что всё, связанное с ядерной программой, уничтожено", - сказал он на пресс-конференции в среду по итогам саммита НАТО в Гааге

По словам главы государства, последствия удара по одному из ключевых иранских ядерных объектов - Фордо - "могут быть весьма серьезными".

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп отметил, что не против того, чтобы Иран продавал нефть. "Им понадобятся деньги, чтобы навести порядок в своей стране. Мы хотим, чтобы это произошло. Сделают ли они это? Нет. Если они хотят продавать нефть, они будут её продавать", - сказал он, отвечая на вопрос, не против ли он продажи иранской нефти, в частности, Китаю.

По словам президента, "мы не захватываем нефть, хотя могли бы, знаете ли".

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против этой страны, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана. Впоследствии Трамп объявил перемирие, с которым согласились стороны. Перемирие соблюдается до сих пор.

США Иран Дональд Трамп
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