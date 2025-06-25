Макрон призвал усилить роль Европы в коллективной обороне НАТО

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Европейские государства-члены НАТО должны усиливать свою ответственность в рамках Североатлантического альянса и продолжать "структурировать европейскую основу" организации, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Надо, чтобы Европа тратила больше, брала на себя более значительную ответственность за свою безопасность, увеличивала свою часть нагрузки, на чем настаивают американцы в течение нескольких лет. Это европейская необходимость, мы должны это делать. Для нас самих и для того, чтобы быть более независимыми", - сказал Макрон журналистам в среду в Гааге после завершения саммита НАТО.

Эти инвестиции, считает он, должны осуществляться параллельно улучшению и расширению взаимодействия европейских армий.

"И также на эти деньги надо развивать промышленную и технологическую базу европейской обороны. То есть речь о Европе, которая производит больше, и о Европе, которая развивает инновации и оборонные отрасли, а не только просто покупает у других", - заявил Макрон.

Еще одна причина для увеличения военных расходов и расширения военного производства европейских стран, по его словам, в том, что "российская угроза у наших границ", и она носит долгосрочный характер. И события на Украине, утверждал французский президент, оправдывают европейские планы перевооружения.