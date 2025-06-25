Трамп призвал членов НАТО к действиям по украинскому урегулированию. Обобщение

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на закрытом заседании саммита НАТО в Гааге призвал страны НАТО предпринять действия для украинского урегулирования, так как считает ситуацию в зоне конфликта сложной, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

"По словам неназванного источника, на закрытом заседании саммита НАТО президент США Дональд Трамп сказал, что необходимо что-то предпринять для урегулирования конфликта на Украине, где ситуация полностью вышла из-под контроля", - говорится в сообщении.

При этом в итоговом заявлении альянса, по данным газеты The Daily Telegraph, ознакомившейся с документом до его официальной публикации, отсутствует критика ряда действий России в отношении Украины, однако страны НАТО "вновь подтверждают свои неизменные суверенные обязательства по поддержке Украины, чья безопасность вносит вклад в нашу безопасность".

Украинская повестка на саммите НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Гааге по завершении саммита альянса, что "в НАТО уже обязались выделить 35 млрд евро только в этом году". "И это еще не все", - сказал Рютте.

На вопрос, какими могут стать общие ассигнования на помощь Украине до конца года, генеральный секретарь НАТО ответил, что ему сложно точно прогнозировать возможный итог. Но, по его словам, по данным первых шести месяцев нынешнего года видно, что соответствующие обязательства стран НАТО уже превысили "траекторию прошлого года", который завершился "на отметке 50 млрд".

"Поэтому я оптимистично настроен. Но не буду делать прогнозов, хотя можно сказать, что окончательный результат будет позитивным", - добавил Рютте.

Кроме того, генсекретарь заявил: "Мы поддерживаем Украину в борьбе за мир и продолжим поддерживать Украину на её необратимом пути к членству в НАТО".

Говоря о приверженности США 5-й статье Североатлантического договора о коллективной обороне, Рютте призвал политиков Запада не сомневаться в этом. "Могу я попросить вас? Не вас - журналиста, потому что вы свободны задавать любые эти вопросы, но вас - некоторых политиков в Европе и Канаде - прекратить переживать. США полностью привержены НАТО 5-й статье", - сказал генсекретарь.

Давление на Москву

Рютте видит в России непосредственную и долгосрочную угрозу для государств Североатлантического альянса. "Долгосрочная угроза является и непосредственной одновременно", - сказал генсекретарь.

Со своей стороны, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил журналистам по прибытии на саммит альянса, что реальная угроза для НАТО "не в плане безопасности, а в экономическом плане и в потере нашей конкурентоспособности в мировой торговле".

"Я думаю, что Россия недостаточно сильна для того, чтобы представлять для нас угрозу. Мы намного сильнее", - добавил Орбан.

При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью изданию Politico "на полях" саммита альянса, что введение новых санкций против России привело бы к исчезновению возможности для диалога с Москвой. "Если бы мы сделали то, что все здесь хотят от нас, а это ввести новые санкции, то мы, возможно, потеряли бы возможность говорить с ними о прекращении огня".

По его словам, Трамп "знает, когда будет правильное время и место", для экономических мер против России.

Как считает немецкий политический аналитик Александр Рар, Трамп вынудил большинство своих европейских союзников по НАТО проявить сдержанность в отношении Москвы. "Саммит НАТО был ориентирован на Трампа. Без США европейцы не могут себя защитить, не могут создать свой ВПК (военно-промышленный комплекс - ИФ) и полностью обеспечить военную помощь Киеву. Трамп хочет мира на Украине, поэтому европейцы идут ему навстречу, не провоцируя Россию новыми жесткими заявлениями и действиями", - сказал Рар "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что руководство альянса в лице Рютте последовательно призывает европейских участников организации следовать линии Трампа. "Генсек Рютте всех лидеров европейских стран НАТО принудил "лечь" под Трампа, оплачивать расходы из европейского кошелька, закупать американское оружие", - сказал собеседник агентства.