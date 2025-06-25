Трамп допустил, что США смогут выделить Киеву ракеты для ЗРК Patriot

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду допустил возможность того, что Вашингтон может выделить Украине ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

"Украина хочет эти ракеты (...) Patriot. Мы посмотрим, можно ли обеспечить доступ к какому-то их количеству. Их очень тяжело достать, нам они нужны тоже", - сказал он на пресс-конференции после саммита НАТО.

Он напомнил, что США поставляет их также Израилю. Трамп заверил, что это оружие крайне эффективно - "на 100%".

По словам Трампа, Киев хочет боеприпасы для Patriot больше, чем другое вооружение.