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США не хотят сообщать о поставках оружия Киеву, чтобы не осложнять урегулирование

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Администрация США не желает объявлять о значительных поставках вооружений Украине, чтобы не повредить процессу украинского урегулирования, сообщает в понедельник The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного представителя властей одной из европейских стран.

"Кажется, США будут раздумывать над тем, делать ли громкие заявления о передаче Украине ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot; это не то, что бы они хотели (...), они были бы очень обеспокоены тем, чтобы поставить под удар любые потенциальные мирные переговоры", - сказал он.

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Между тем, по информации собеседников WP, власти Украины встревожены перспективами получения новых ЗРК Patriot от США: поставленное при прежней администрации США оборудование заканчивается, а администрация президента Дональда Трампа не хочет отправлять больше такого оружия. По словам одного европейского дипломата, компания Raytheon, разработчик ЗРК Patriot, все еще находится в процессе расширения своих производственных мощностей, чтобы удовлетворить нынешний спрос на ее продукцию. "США нужно иметь определенный объем вооружений для собственной обороны, в случае атаки Ирана или иного противника", - разъяснил он.

Вместе с тем для других стран передача Украине ЗРК Patriot или ракет для них является трудным вопросом, поскольку данные комплексы играют ключевую роль в обеспечении национальной обороны. "Странам придется сопоставить последствия поддержки Украины и ослабления собственной обороны", - пояснил один из собеседников газеты.

По словам трех европейских чиновников, НАТО пытается найти для Украины еще один ЗРК Patriot, вероятно, в одной из стран Европы, однако успехов в этом начинании пока нет.

WP напоминает, что Вашингтон ранее разрешил Германии реэкспортировать оборудование, связанное с ЗРК Patriot, Киеву: США обладают правом вето на перепродажу военного оборудования, которое было ранее поставлено за рубеж.

Однако европейский дипломат уточнил, что Берлин намерен передать Украине для ЗРК Patriot более старые зенитные ракеты PAC-2, которые в отличие от более современных PAC-3 не так эффективны при перехвате баллистических ракет.

США Украина
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