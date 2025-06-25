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Трамп пообещал вновь ударить по Ирану, если Тегеран восстановит ядерные объекты

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Если Иран восстановит ядерные объекты, то снова подвергнется американским ударам, заявил в среду президент США Дональд Трамп "на полях" саммита НАТО в Гааге.

"Если Иран вновь построит (ядерные объекты - ИФ), то конечно", - ответил он на вопрос, нанесут ли США удары по Ирану при таком сценарии.

Трамп сказал, что пока нет повода для беспокойств, так как иранская ядерная программа, по его оценкам, отброшена на десятилетия назад, восстановить объекты будет очень трудно.

Позже Израиль передаст данные о масштабах разрушений иранских ядерных объектов, добавил американский лидер.

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Трамп также сообщил, что оценил предложение президента РФ Владимира Путина о помощи с ситуацией на Ближнем Востоке. "Я сказал ему, что мне не нужна помощь с Ираном, мне нужна помощь с Россией (с украинским урегулированием - ИФ)", - заявил Трамп журналистам.

Накануне Трамп заявил, что "Иран никогда не восстановит свои ядерные объекты". Ранее он сообщал, что нанесенные в ночь на 22 июня американские удары привели к полному уничтожению иранских ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане.

В понедельник Иран запустил в ответ ракеты по американской военной базе "Аль-Удейд" в Катаре.

В ночь на вторник по московскому времени Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране.

Фордо - завод по обогащению ядерного топлива, расположен рядом с городом Кум (150 км к югу от Тегерана). Он построен в гористой местности и находится под землёй. По оценкам, глубина залегания составляет около 80-100 м.

Натанз - крупнейший центр по обогащению урана в Иране, включает в себя два завода: опытный и промышленный. Частично размещён под землёй. Подземные объекты защищены бетонным щитом толщиной около 7,6 м.

В иранском городе Исфахан расположен один из ключевых элементов ядерной инфраструктуры страны - завод по конверсии урана, где концентрат природного урана перерабатывается в гексафторид урана, используемый на следующем этапе обогащения. Помимо этого, в Исфахане находятся исследовательские реакторы и лаборатории, выполняющие задачи в сфере медицины, науки и промышленности.

Саммит НАТО проходит 24-25 июня.

Хроника 13 – 25 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Дональд Трамп США Иран
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