Президент США анонсировал переговоры с Ираном на следующей неделе

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп анонсировал на следующей неделе переговоры с Ираном и отметил, что заключение соглашения по атому не является единственным желаемым итогом встречи.

"Мы отправимся поговорить с ними на следующей неделе. Может быть, мы заключим соглашение", - сказал Трамп на пресс-конференции в среду после саммита НАТО в Гааге.

Однако конкретной даты он не назвал.

При этом американский лидер подчеркнул, что вариант с отсутствием соглашения после консультаций является приемлемым.

"Мне все равно, будет соглашение или нет (...) Их ядерную программу мы в любом случае уничтожили", - добавил Трамп.