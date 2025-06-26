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В США заявили, что идут по дипломатическому пути урегулирования проблем с Ираном

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - США настроены на дипломатическое урегулирование ситуации с Ираном, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Сейчас мы идем по дипломатическому пути с Ираном. Президент и его команда, в частности, его спецпосланник Стивен Уиткофф, поддерживают связь с иранцами и, особенно, с нашими партнерами в Персидском заливе и с другими арабскими странами региона, чтобы достичь соглашения с Ираном", - сказала она на брифинге.

Левитт подчеркнула, что "в субботу вечером президент проявил силу, и весь мир увидел, что Соединённые Штаты действительно являются самой мощной боевой силой в мире, благодаря этим точечным ударам".

"Но президент хочет мира. Он всегда этого хотел", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

По ее словам, США рассчитывают на "долгий и прочный мир" на Ближнем Востоке.

В то же время, отвечая на вопросы журналистов, она уточнила, что точные даты нового раунда переговоров между США и Ираном пока не определены.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал на следующей неделе переговоры с Ираном и отметил, что заключение соглашения по атому не является единственным желаемым итогом встречи.

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против этой страны, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана. Впоследствии Трамп объявил перемирие, с которым согласились стороны. Перемирие соблюдается до сих пор.

Дональд Трамп Иран США Белый дом
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