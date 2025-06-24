ЕК не будет менять к саммиту ЕС свое предложение о потолке цен на российскую нефть

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) сделала свое предложение по ограничению цены на российскую нефть, и оно будет предложено вниманию лидеров стран ЕС на саммите Евросоюза 26-27 июня, заявила официальный представитель ЕК Арианна Подеста.

"Комиссия сделала предложение по новому пакету санкций (в отношении РФ - ИФ), куда вошел потолок цены, который должен быть снижен. Конечно, комиссия придерживается того, что она предложила. Председатель (ЕК Урсула фон дер Ляйен - ИФ) встретится с главами государств и правительств, и мы посмотрим, какими будут результаты этих переговоров. Предложение Европейской комиссии будет тем же", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе во вторник.

Журналисты интересовались, остается ли в силе предложение ЕК о понижении потолка цены на нефть из РФ с $60 до $45 за баррель, учитывая рассуждения в последние дни ряда официальных лиц ЕС о том, что в контексте ирано-израильской войны, спровоцировавшей рост цен на нефть, ограничение в $60 долларов уже играет свою роль.

"Наша позиция относительно потолка цен на нефть заключается в том, чтобы понизить его с целью еще больше уменьшить доходы России от нефти. Нынешний потолок уже имеет последствия для российской экономики. Это не означает, что мы не хотим еще больше снизить этот потолок. Но, учитывая, что цены на нефть поднялись, нынешний потолок уже сказывается на уровне доходов России", - прокомментировала Подеста эти высказывания.

"Теперь саммиту ЕС рассматривать вопрос о потолке цены на российскую нефть (...). В конце недели состоится Европейский совет, и это главам государств и правительств принимать окончательное решение", - заявила представитель ЕК.