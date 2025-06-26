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Верховный лидер Ирана заявил о победе над Израилем и США

По его словам, иранские ядерные объекты действительно пострадали от американских ударов, но успех операции Вашингтона ограниченный

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что иранская сторона в ходе недавнего конфликта сумела победить и Израиль, и США.

"Поздравляю вас с нашей дорогой победой Ирана над американским режимом. Этот американский режим вступил в войну напрямую, потому что они понимали, что если не сделают этого, то сионистский режим будет полностью уничтожен. Они вступили в войну, чтобы спасти этот режим, но ничего не добились", - написал Хаменеи в социальной сети X в четверг.

Позже иранские СМИ транслировали телевизионное обращение аятоллы, в котором он сообщил, что иранские ядерные объекты действительно пострадали от американских ударов, но успех этой операции Вашингтона, тем не менее, ограниченный.

Хаменеи подчеркнул, что Иран "никогда не сдастся", и, если кто-либо вновь попытается атаковать страну, она даст серьезный ответ.

Верховный лидер Ирана не появлялся на публике с 13 июня, когда началось противостояние между Ираном и Израилем.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане в Иране. Президент Дональд Трамп заявил о полном уничтожении объектов. Иран в понедельник запустил в ответ ракеты по американской военной базе "Аль-Удейд" в Катаре.

В ночь на вторник по московскому времени Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране.

Хроника 13 – 26 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Али Хаменеи Дональд Трамп Израиль Иран США
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