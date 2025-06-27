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Иран пока не планирует возобновлять переговоры с США по ядерной программе

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Тегеран не договаривался с Вашингтоном о возобновлении переговоров по ядерной программе, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

"Никакого соглашения или договоренности о возобновлении переговоров достигнуто не было. Не было дано никаких обещаний и никаких обсуждений по этому вопросу не проводилось", - сказал Аракчи в интервью телеканалу IRINN.

Он отметил, что у Ирана был "неприятный опыт" общения с американцами, которые "предали переговоры в середине процесса".

По его словам, этот опыт повлияет на будущие решения Тегерана.

Однако, добавил министр, "решение в конечном счете будет принято на основе благополучия иранского народа, а не на основе эмоций".

Иран США Аббас Аракчи
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