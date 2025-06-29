Гендиректор МАГАТЭ утверждает, что Иран может возобновить процесс обогащения урана за несколько месяцев

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что Ирану для возобновления работ по обогащению урана потребуется несколько месяцев.

"Я бы сказал, что они могут получить в течение нескольких месяцев, или даже меньше, несколько каскадов центрифуг, которые будут вращаться и производить обогащенный уран", - сказал Гросси в интервью CBS News, отметив, что после ударов США по иранским ядерным объектам там "кое-что еще сохраняется".

Телеканал обращает внимание, что Иран перед атаками на ядерные объекты мог переместить часть или все свои запасы обогащенного до 60% урана весом, по оценкам, в 408,6 кг. Этого материала, при дальнейшей переработке, теоретически может хватить для производства более девяти ядерных бомб, отмечает CBS.

Гросси в связи с этим признал: "Мы не знаем, где могли находиться эти материалы".

"Таким образом, некоторые из них могли быть уничтожены в ходе атаки, но некоторые могли быть перемещены. Так что в какой-то момент нужно это уточнить. Мы должны быть в состоянии установить, подтвердить, что там находится, где это находится и что произошло", - заявил Гросси.

В то же время, как сообщалось, глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее объявил, что Гросси отказано в визите на объекты, которые ранее подверглись бомбардировкам. Аракчи напомнил о принятом и вступившем в силу законе, который приостанавливает сотрудничество Ирана с МАГАТЭ.

22 июня США нанесли удар по трем иранским ядерным объектам: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против Ирана, целью которых декларировалось уничтожение иранской ядерной программы.