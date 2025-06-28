Трамп опроверг сообщения о планах финансировать иранскую мирную ядерную программу

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп возмутился и назвал "мистификацией" сообщения СМИ о том, что американская администрация изучает возможность выделения Ирану $30 млрд для мирной ядерной программы в обмен на прекращение его правительством обогащения урана.

"Тот, кто в фейковых новостных СМИ утверждает, что президент Трамп хочет дать Ирану $30 млрд на строительство невоенных ядерных объектов, является подонком", - написал президент в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что "никогда не слышал об этой нелепой идее", назвав данные сообщения "мистификацией".

Ранее информацию об этом распространили телеканалы CNN и NBC.