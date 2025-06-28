CNN узнал, что США не применяли противобункерные бомбы против ядерного объекта в Исфахане

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Военные США не стали наносить удар противобункерными бомбами по иранскому ядерному объекту в Исфахане, который оказался расположен слишком глубоко под землей, его нельзя было поразить таким оружием, сообщает CNN со ссылкой на четыре источника.

"Во время брифинга в четверг председатель Объединенного комитета начальника штабов генерал Дэн Кейн заявил, что в минувшие выходные военные США не применяли противобункерные бомбы по одному из крупнейших иранских ядерных объектов, потому что тот находился слишком глубоко, и бомбы, вероятно, не были бы эффективны", - информирует телеканал.

По данным CNN, в Вашингтоне полагают, что в Исфахане под землей хранили 60% иранского обогащенного урана. По этой цели США нанесли удары лишь крылатыми ракетами Tomahawk с подводной лодки. При этом бомбардировщики B-2 сбросили бомбы на объекты в Фордо и Натанзе.

Секретный брифинг для конгрессменов провели Кейн, шеф Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. По словам собеседника CNN, Рэтклифф утверждал, что большинство обогащенного урана Иран хранит в подземельях в Исфахане и Фордо.

Ранее сенатор-демократ Крис Мерфи заявил телеканалу, что некоторые объекты Ирана находятся так глубоко под землей, что США неспособны добраться до них.

Конгрессмены-республиканцы после брифинга также высказывали предположения, что удары США не уничтожили все иранские ядерные материалы. Так, член Палаты представителей Майкл Макколл заявлял, что именно поэтому теперь для прояснения ситуации Тегеран должен сесть за стол переговоров с США и МАГАТЭ. Член Палаты представителей Грег Мерфи отмечал, что США хотели лишь ликвидировать некоторые аспекты иранской ядерной программы, уничтожение ядерных материалов не входило в список задач операции.

Накануне президент США Дональд Трамп повторил, что, по его мнению, имевшийся у Тегерана на момент ударов США высокообогащенный уран не мог уцелеть, так как это слишком тяжелый для перевозки материал, его не могли успеть эвакуировать из-под бомбардировок.

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против этой страны, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана. Впоследствии Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль. Перемирие соблюдается до сих пор.

В СМИ неоднократно появлялась информация, что удары США не привели к ликвидации иранской ядерной программы.