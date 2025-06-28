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Прощание с погибшими от ударов Израиля военными и учеными-ядерщиками проходит в Тегеране

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Тегеране в субботу проходит церемония прощания с командирами, учеными-ядерщиками и гражданскими лицами, которые стали жертвами израильских ударов в ходе 12-дневного конфликта между Ираном и Израилем, передает Press TV.

По улицам столицы Ирана провозят гробы с телами начальника Генштаба вооруженных сил Мохаммада Багери, командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хосейна Салами, командующего аэрокосмическими силами КСИР генерала Амира Али Хаджизаде, курировавшего ракетную программу Ирана.

Багери должны похоронить на кладбище Бехеште-Захра возле его брата Гасана - командира КСИР, погибшего в ходе ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Многих других предадут земле в родных городах.

Церемония началась на Площади Энгелаб, с которой процессия направляется на расположенную от нее в 11 км площадь Азади. По данным Associated Press (AP), вдоль улиц собрались сотни тысяч человек, чтобы проститься с усопшими. Люди скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги. Власти закрыли правительственные учреждения, чтобы их служащие смогли посетить траурные церемонии.

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

На мероприятие прибыли президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава элитного подразделения "Аль-Кудс" КСИР Исмаил Каани, глава иранского МИД Аббас Аракчи, получивший ранее ранения советник верховного лидера Ирана Али Шамхани, спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

AP напоминает, что, по заявлениям Израиля, за 12 дней ему удалось ликвидировать 30 иранских командиров и 11 ученых-ядерщиков, нанести удары по восьми ядерным объектам и 720 военным объектам. По данным иранской стороны, погибли более 600 человек, в основном гражданские лица.

В свою очередь Иран запустил по Израилю более 550 баллистических ракет. AP отмечает, что большинство из них перехватили, однако остальные причинили ущерб во многих местах. Израиль сообщал о гибели 28 человек.

22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против этой страны, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль. Перемирие соблюдается до сих пор.

В СМИ неоднократно появлялась информация, что удары США не привели к ликвидации иранской ядерной программы.

Тегеран Иран Израиль
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