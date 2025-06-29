Спецпосланник США проведет переговоры с Ираном по ядерной программе в ближайшее время

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф должен в ближайшие дни провести переговоры с представителями Ирана по вопросам возможного соглашения по иранской ядерной программе, сообщил телеканал NBC.

"Стив Уиткофф должен в ближайшие дни провести переговоры о возможном соглашении с Ираном", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что США на переговорах "попытаются остановить обогащение (Ираном - ИФ) урана в обмен на смягчение санкций".

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью CBS News, сказал, что Ирану для возобновления работ по обогащению урана потребуется несколько месяцев.

Накануне президент США Дональд Трамп возмутился и назвал "мистификацией" сообщения СМИ о том, что американская администрация изучает возможность выделения Ирану $30 млрд для мирной ядерной программы в обмен на прекращение его правительством обогащения урана.

Ранее информацию об этом распространили телеканалы CNN и NBC.