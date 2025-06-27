Министр обороны Израиля поручил создать план дальнейших действий против Ирана

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал распоряжение Армии обороны (ЦАХАЛ) составить план последующих действий в отношении Ирана, сообщает в пятницу The Times of Israel.

"Он (Кац - ИФ) проинструктировал ЦАХАЛ подготовить план принуждения в отношении Ирана, который включит в себя поддержание господства Израиля в воздухе, предотвращение развития Ирана в ядерной сфере и производства им ракет, а также ответные меры против Ирана за поддержку террористической деятельности против Израиля", - отмечает издание.

"Мы будем регулярно противодействовать таким угрозам", - заверил министр.

Он добавил, что прошедшая операция Израиля против Ирана была "лишь прелюдией к новому израильскому курсу". Кац пояснил, что после атаки группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года у противников страны "иссяк иммунитет".

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против этой страны, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана. Впоследствии Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль. Перемирие соблюдается до сих пор.